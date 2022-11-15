В Иране освобождены 38 задержанных участников протестов на юго-востоке страны
В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана освободили 38 ранее задержанных участников протестов. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов.
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Между тем в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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ТАСС / Zuma