В Иране освобождены 38 задержанных участников протестов на юго-востоке страны

В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана освободили 38 ранее задержанных участников протестов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов.