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14 ноября, 23:39

В Иране освобождены 38 задержанных участников протестов на юго-востоке страны

В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана освободили 38 ранее задержанных участников протестов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов.

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Между тем в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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