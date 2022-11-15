Россиянам объяснили, куда обратиться, если пришла "грабительская" квитанция за ЖКУ

Если исполнители коммунальных услуг прислали очень большой счёт, необходимо выяснить, это обман по недосмотру или специально. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Как отметил специалист, в первую очередь, необходимо запросить у исполнителей услуг данные о правильности расчёта размера платы за ЖКУ с разбивкой структуры платежа, а также его нормативно-правовым образованием. Как правило, такое заявление рассматривают в течение трёх дней.

Аванесов добавил, что, согласно Правилам оказания коммунальных услуг, если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он обязан выплатить штраф в размере 50% от правильной оплаты.