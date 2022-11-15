Gazette Haiti: В Гаити под обстрел попал кортеж Посольства США

Сразу несколько автомобилей американского посольства в Гаити попало под обстрел неизвестных вооружённых лиц. Об этом сообщает Gazette Haiti. По данным портала, сотрудники дипмиссии не пострадали, однако ранения получил местный водитель одной из машин сопровождения.

Атака на кортеж была совершена в северо-восточной части столицы Гаити — города Порт-о-Пренс. Район, в котором произошёл инцидент, называется Круа-де-Буке, эта территория контролируется вооружёнными бандами.