Вашингтону пригрозили "колоссальными последствиями" из-за поддержки Киева

Из-за поставок вооружений на Украину США истощают свои запасы боеприпасов. Об этом пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek. Он заявляет, что критическая нехватка может привести к "колоссальным последствиям".

В качестве примера Ларсон приводит снарядный кризис 1915 года в Великобритании, которые в итоге привёл к смене власти в стране, а также напоминает о нехватке высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США в 2016 году, в результате которой некоторые партнёры по борьбе с терроризмом отвернулись от Америке. По мнению Ларсона, американскую промышленную базу нужно снимать "с мирных рельсов".

"Её нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям", — уверен публицист.

Журналист отмечает, что подобные действия дадут промышленности ясный сигнал о спросе и помогут правильно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство, делается вывод в статье.