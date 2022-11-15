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15 ноября, 01:00

Вашингтону пригрозили "колоссальными последствиями" из-за поддержки Киева

Newsweek: США грозит критическая нехватка боеприпасов из-за отправки вооружений Украине

Из-за поставок вооружений на Украину США истощают свои запасы боеприпасов. Об этом пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek. Он заявляет, что критическая нехватка может привести к "колоссальным последствиям".

В качестве примера Ларсон приводит снарядный кризис 1915 года в Великобритании, которые в итоге привёл к смене власти в стране, а также напоминает о нехватке высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США в 2016 году, в результате которой некоторые партнёры по борьбе с терроризмом отвернулись от Америке. По мнению Ларсона, американскую промышленную базу нужно снимать "с мирных рельсов".

"Её нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям", — уверен публицист.

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Журналист отмечает, что подобные действия дадут промышленности ясный сигнал о спросе и помогут правильно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство, делается вывод в статье.

Ранее научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер предупредил, что власти США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, и это может сильно аукнуться Вашингтону уже в ближайшем будущем.

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ТАСС / АР / Corey Dickstein

Юлия Коновалова

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