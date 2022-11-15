Пробежала кошка: Между Берлином и Варшавой начались трения из-за Украины
Tagesspiegel: Между Германией и Польшей возникли разногласия из-за миссии ЕС по подготовке ВСУ
Немецкая газета Tagesspiegel утверждает, что между Польшей и Германией возникли трения, связанные с миссией Евросоюза по подготовке украинских военных.
Издание напоминает, что в Польше и Германии расположится тренировочная миссия ЕС — и её оперативный штаб будет размещён в Брюсселе. Мероприятие рассчитано на два года. Между тем подготовка к старту миссии в последние месяцы показала, насколько напряжены отношения между Германией и Польшей, отмечает Tagesspiegel.
Так, фактическая штаб-квартира миссии будет размещена в Польше, и этот факт вызвал критику со стороны немецкого правительства: власти ФРГ опасаются возможных "российских манёвров" со стороны соседней Калининградской области. В статье говорится, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, и потому в течение лета "были потрачены драгоценные недели".
"В результате на встрече глав МИД ЕС был достигнут компромисс, согласно которому у миссии будет две штаб-квартиры — одна в Германии и одна в Польше. При этом "большая" из них будет находиться именно в Польше", — говорится в публикации.
Разногласия между Варшавой и Берлином неоднократно возникали и в вопросе поставок вооружений Киеву. Так, Польша обвиняет Германию в "бездействии" в вопросе замены поставленной Варшавой Украине бронетехники советского образца в рамках "кругового обмена", отмечает Tagesspiegel.
Как сообщалось ранее, в руки российских военных попали списки украинских боевиков, которые проходили подготовку в Германии. По данным источников, там указаны имена более 50 человек.