Риск-менеджер обозначил разницу между "плохими" и "хорошими" долгами

Кредиты могут быть плохие и хорошие: одни помогают заработать, другие загоняют в долговое рабство. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Эксперт отметил, что хороший кредит позволит заработать большую сумму, чем выплаченные проценты. Например, к таким займам относится кредит на бизнес или на жильё.

Юрист добавил, что потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы считаются плохими кредитами. Так, быстрые кредитные продукты создают плохие финансовые привычки и затягивают заёмщиков в "порочный круг". Кроме того, некоторые бизнес-кредиты могут затянуть в "долговую яму", например если компания "прогорит".