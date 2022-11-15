Риск-менеджер обозначил разницу между "плохими" и "хорошими" долгами
Финансист Манжос назвал кредиты на жильё полезными, а на автомобиль — плохими
Кредиты могут быть плохие и хорошие: одни помогают заработать, другие загоняют в долговое рабство. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
Эксперт отметил, что хороший кредит позволит заработать большую сумму, чем выплаченные проценты. Например, к таким займам относится кредит на бизнес или на жильё.
Юрист добавил, что потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы считаются плохими кредитами. Так, быстрые кредитные продукты создают плохие финансовые привычки и затягивают заёмщиков в "порочный круг". Кроме того, некоторые бизнес-кредиты могут затянуть в "долговую яму", например если компания "прогорит".
Ранее главный аналитик одного из российских крупных банков Наталья Ващелюк предупредила, что перед тем, как открыть банковский вклад, нужно как можно подробнее узнать об этом продукте, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами вроде потери средств при использовании депозита.
ТАСС / Павел Ворожцов