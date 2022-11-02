Почему банки охотно дают кредиты "плохим" клиентам Клиенты с хорошей финансовой репутацией стали чаще получать в банке отказы по кредитным продуктам. Почему так происходит и как повысить шансы на одобрение кредита? 2 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С апреля многие российские банки изменили подход к потенциальным заёмщикам: часто заявки тех, кто редко обращался за кредитным продуктом, одобряются с завышенными ставками, а для тех, у кого уже были просрочки по кредитам, предлагаются чуть ли не льготные условия. Как пояснили Лайфу эксперты, всё дело в новых технологиях, которые настроены на оптимизацию банковской прибыли. Новые алгоритмы позволяют "плохим" заёмщикам повысить свои шансы на получение положительного решения по выгодной ставке, а хорошим — получить отказ и повышенный процент.

Можно ли обмануть банковского робота-оценщика

Стоит учитывать, что решение о выдаче популярных кредитов — потребительского, авто — принимается скорингом. Это автоматическая система оценки кредитоспособности, которая, обработав информацию о возможном заёмщике, выдаёт свою рекомендацию. Такие системы используют множество компонентов, включая не только сведения о прошлых кредитах, но и, например, информацию из соцсетей, в которых зарегистрирован потенциальный заёмщик, и даже анализ его переводов.

Система легко вычисляет, каким реальным объёмом денег ежемесячно распоряжается потенциальный заёмщик, и делает прогноз о том, сколько он может приносить в банк, не отказываясь от своих обычных трат. Само-собой, учитываются только те средства, происхождение которых подтверждено.

Но, как оказалось, применение современных технологий не всегда гарантирует адекватность решений. Как рассказали Лайфу в двух крупнейших российских банках, варианты, когда у клиента всё хорошо с документами, он подходит под кредитную политику банка, но система выставляет заградительно высокую ставку потому, что у неё просто недостаточно данных, стали обыденностью.

— Сейчас адекватный кредит проще получить тем россиянам, кто этим банковским продуктом пользуется часто, — уверяет финансовый эксперт Татьяна Упир. — Даже если за человеком числятся просрочки, но они закрывались, — это понятный клиент, и на его просрочках банк даже больше заработает. А если гражданин обращается за кредитом впервые, то при безупречной, но слишком маленькой кредитной истории система, скорее всего, сочтёт выдачу ему риском и поэтому выставит более высокую ставку.

Есть ещё одна причина, почему "плохой" клиент чаще получает одобрение. Обеспеченный и финансово грамотный человек досрочно погашает кредит, оставляя банк без заработка. Клиент с небольшим доходом надолго становится заложником банка, принося ему стабильную прибыль. К тому же финансово неграмотного клиента можно "нагрузить" незаконными штрафами и комиссиями. Центробанк уже давно бьёт тревогу: штрафы банков превышают ограничения, установленные законом. Банки штрафуют за просрочку, берут комиссии за сам факт просрочки и её обслуживание, взимают неустойки не за просрочку, а за всю сумму кредита. Возможно, скоринг в некоторых банках теперь отдаёт предпочтение "плохим" заёмщикам.

Тем, кто редко обращается за кредитом, но не имеет просрочек и желает получить более низкую ставку, эксперты предлагают первым делом подавать заявление в своём "зарплатном" банке и делать это не через банковское приложение, а лично.

— Заявку на кредит в любом случае обрабатывает автоматическая система, но те обращения, которые приходят от менеджера из отделения, как правило, имеют больше информационных полей, и эти данные оказывают положительное влияние на личный кредитный рейтинг заёмщика, соответственно, ставка может быть ниже, а сумма — больше, — объясняет ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя.

Как формируется кредитная история

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Многие граждане, получив одобрение кредита в одном банке, уже не обращаются в другой, хотя часто бывает, что альтернативное решение может быть более выгодным. Как правило, такой подход объясняется нежеланием формировать большое количество запросов кредитной истории, которые отражаются в кредитном отчёте и якобы снижают вероятность получения кредита. Но на самом деле с 2022 года такие запросы не приводят к формированию кредитного досье и не отражаются в кредитной истории, банки эти запросы просто не видят.

— Даже если банк каким-то образом установит факт интереса разных учреждений к человеку, который подал заявку на кредит, — это не означает какой-то негатив, — рассказывает доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. — Для банков не секрет, что с согласия клиента кредитную историю может запрашивать любая организация. Сейчас это делают и работодатели и, например, сервисы каршеринга. Поэтому во внимание принимается только исполнение конкретных кредитных обязательств. Многие банки сейчас пересмотрели свои подходы и, даже наоборот, воспринимают обращение условно хорошего клиента в разные банки как признак его финансовой грамотности.

В кредитной истории может отражаться информация и о задолженностях по ЖКХ, так происходит, если управляющая компания подавала в суд. Сейчас бюро кредитных историй обязаны сохранять информацию 7 лет, при этом срок отсчитывается по каждому кредиту отдельно.

Почему отказывают в ипотеке

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Здесь действуют иные правила. Кредитное учреждение прежде всего интересуется наличием первоначального взноса и возможностью оформить залог в свою пользу, в связи с этим наличие нескольких заявок на кредит в разных банках на оформление займа никак не влияет, ведь несколько кредитов на один залог оформить нельзя. Однако случаи, когда банк вначале одобрил ипотечный заём, а после отказался его выдавать, встречаются.

Как правило, это происходит по одной из трёх причин.

Первая причина — заёмщик решил приобрести недвижимость, которая оценивается банком, как неликвидная, причём под понятие "банковский неликвид" подпадают не только коммуналки на окраине, но и любые объекты, которые невозможно продать быстрее, чем за 3–4 месяца.

Вторая причина — страховая компания в ходе своей проверки выявила причины, в связи с которыми могут возникнуть проблемы с погашением ссуды, и сообщила об этом в банк. Например, так происходит, если страховщики установили, что потенциальный заёмщик страдает онкологическими или психическими заболеваниями, либо в случае, если приобретаемая недвижимость может быть изъята распорядительным актом властей, например, в случае реновации.

Третья причина — если недвижимость приобретается по льготной программе, но уже после одобрения банком заявки ответственное госведомство объявляет о прекращении действия этой программы.

Однако эта проблема вполне решаема. В первом случае необходимо выбрать другую квартиру, а в остальных — придётся обращаться в суд. Об этом Лайфу рассказал адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

— По действующему законодательству банк вправе отказать в выдаче кредита, но только если у него есть основания полагать, что ссуда не будет возвращена в срок, предусмотренный договором (часть 1 статьи 821 Гражданского кодекса РФ. — Прим. Лайфа). Не согласный с таким решением заёмщик может через суд доказать, что на самом деле банк неверно оценил свои риски, либо вообще нарушил закон, если речь идёт об отказе в кредите по госпрограмме (определение Верховного суда РФ по делу № 11-КГ-22-12-К6 . — Прим. Лайфа).

Фото © Shutterstock Были ли у вас просрочки по кредитам? 0 Были, но технические, банк обещал, что это ни на что не повлияет Были, но кредиты получаю без проблем У меня ни одной просрочки, всё гашу раньше срока Стараюсь не брать кредиты

Авторы Максим Греков