Канадцы научились наживаться на украинских беженцах

Прибывающие в Канаду украинские беженцы дали местным арендодателям возможность наживаться на них, об этом говорится в статье Globe and Mail. Собственники жилья требуют с украинцев залог за квадратные метры за несколько месяцев вперёд, притом что у беженцев зачастую не хватает денег оплатить даже месяц аренды.

Издание приводит историю 45-летней Галины Дурисвит. Женщина приехала в Канаду вместе с 15-летним сыном в марте и с тех пор полгода искала квартиру в Торонто. Беженка регулярно откликалась на объявления об аренде, однако раз за разом сталкивалась с тем, что домовладельцы просили оплатить проживание за шесть месяцев вперёд.

Благотворительные организации утверждают, что это далеко не единичный случай: у некоторых беженцев, например, требуют оплату за год вперёд.