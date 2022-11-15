Канадцы научились наживаться на украинских беженцах
Globe and Mail: Арендодатели в Канаде зарабатывают на украинцах, требуя с них большие залоги
Прибывающие в Канаду украинские беженцы дали местным арендодателям возможность наживаться на них, об этом говорится в статье Globe and Mail. Собственники жилья требуют с украинцев залог за квадратные метры за несколько месяцев вперёд, притом что у беженцев зачастую не хватает денег оплатить даже месяц аренды.
Издание приводит историю 45-летней Галины Дурисвит. Женщина приехала в Канаду вместе с 15-летним сыном в марте и с тех пор полгода искала квартиру в Торонто. Беженка регулярно откликалась на объявления об аренде, однако раз за разом сталкивалась с тем, что домовладельцы просили оплатить проживание за шесть месяцев вперёд.
Благотворительные организации утверждают, что это далеко не единичный случай: у некоторых беженцев, например, требуют оплату за год вперёд.
Ранее стало известно, что из-за резкого повышения стоимости жизни в Великобритании беженцы из Киева Джо Плейс и его жена Ирина решили вернуться на Украину. Пара пришла к выводу, что из-за кризиса там невозможно нормально жить: супруги столкнулись с высокими тратами и постоянным ростом цен.
ТАСС / АР / Greg Locke