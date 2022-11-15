Российский производитель микросхем попал под удар санкций

Администрация США ввела санкции в отношении российского разработчика и производителя интегральных микросхем — компании "ПКК Миландр". Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Компания попала в санкционный список из-за того, что "работает или работала в российском секторе производства электроники". Как утверждает Госдеп США, "Миландр" является частью военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы.

Соединённые Штаты ввели также санкции в отношении трёх компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии: их Вашингтон назвал иностранными структурами "Миландра".