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15 ноября, 03:01

Российский производитель микросхем попал под удар санкций

США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр"

Администрация США ввела санкции в отношении российского разработчика и производителя интегральных микросхем — компании "ПКК Миландр". Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Компания попала в санкционный список из-за того, что "работает или работала в российском секторе производства электроники". Как утверждает Госдеп США, "Миландр" является частью военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы.

Соединённые Штаты ввели также санкции в отношении трёх компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии: их Вашингтон назвал иностранными структурами "Миландра".

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Накануне, напомним, США объявили о введении санкций в отношении закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России, а также посредников и лиц, "связанных с Кремлём".

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ТАСС / Антон Новодережкин

Дмитрий Алексиевич

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