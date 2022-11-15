Британцы на миллионы долларов оплатят Украине ремонт инфраструктуры
Великобритания направит Украине 11,8 млн долларов на ремонт энергетической инфраструктуры
Великобритания направит 11,8 миллиона долларов на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом заявил МИД Соединённого Королевства.
Денежные средства будут направлены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Отмечается, что половина средств поступит на счета Киева уже в ближайшее время.
Соглашение будет подписано 15 ноября главой британского МИД Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко.
Ранее по итогам телефонных переговоров главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что план помощи Киеву на 2023 год, который Еврокомиссия собирается представить на следующей неделе, рассчитан на 18 миллиардов евро.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall