Британцы на миллионы долларов оплатят Украине ремонт инфраструктуры

Великобритания направит 11,8 миллиона долларов на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом заявил МИД Соединённого Королевства.

Денежные средства будут направлены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Отмечается, что половина средств поступит на счета Киева уже в ближайшее время.

Соглашение будет подписано 15 ноября главой британского МИД Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко.