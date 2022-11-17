Белорус купил 15 котов в Интернете и убил их "из-за плохого настроения"

Волонтёрам из Минска поступила жалоба от жильцов дома во Фрунзенском районе, что за дверьми одной из квартир происходит нечто странное: оттуда доносятся крики животного. Отреагировавшие на сообщение зоозащитники впоследствии обнаружили в мусорке труп кота и позвонили в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники милиции оперативно установили хозяина умершего животного — 22-летнего минчанина.

"Всего от преступных действий фигуранта погибли 15 котов разных пород и возрастов. Обвиняемый приобретал животных в Интернете. В ходе допроса молодой человек объяснить свой поступок не смог. С его слов, многочисленные удары руками и ногами он наносил по различным частям тел животных из-за плохого настроения", — сообщает пресс-служба Следственного комитета Минска.

В одном из случаев фигурант бросил котёнка о дерево в лесопарке столицы, сообщают органы следствия. Тела умерших животных он выбрасывал через балкон или в мусорные контейнеры. Кроме того, свои преступные действия молодой человек снимал на камеру мобильного телефона. Согласно заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы, молодой человек в момент совершения преступлений осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

В результате парню предъявлено обвинение по статье о жестоком обращении с животным, повлёкшее его гибель и увечье, совершённое из хулиганских и иных низменных побуждений, совершённое повторно. Злоумышленника заключили под стражу.