Минфин подготовил реформу накопительной пенсии
"Ведомости": Минфин планирует внести законопроект о реформе накопительной пенсии
Министерство финансов РФ планирует представить правительству законопроект о реформе накопительной пенсии. Ожидается, что документ будет готов до 30 декабря. Об этом сообщает газета "Ведомости".
"Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в первом квартале следующего года точно", — сообщил изданию председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Документ, как сообщил Аксаков, предусматривает принцип добровольности, налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, которые заморожены с 2014 года. Законопроект могут внести в Госдуму в начале декабря. Информацию подтвердил и источник издания, близкий к правительству. Для стимулирования накоплений предлагается использовать систему Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Собеседник газеты пояснил, что на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, а именно третьего типа. Представители Минфина и ЦБ пока сообщение не прокомментировали.
Как ранее писал Лайф, юрист Ногайлиева заявила, что пенсия может увеличиваться не только за счёт индексации. Кому-то при этом даже не придётся писать заявление о перерасчёте, рассказала она.
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