Минфин подготовил реформу накопительной пенсии

Министерство финансов РФ планирует представить правительству законопроект о реформе накопительной пенсии. Ожидается, что документ будет готов до 30 декабря. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в первом квартале следующего года точно", — сообщил изданию председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ, как сообщил Аксаков, предусматривает принцип добровольности, налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, которые заморожены с 2014 года. Законопроект могут внести в Госдуму в начале декабря. Информацию подтвердил и источник издания, близкий к правительству. Для стимулирования накоплений предлагается использовать систему Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Собеседник газеты пояснил, что на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, а именно третьего типа. Представители Минфина и ЦБ пока сообщение не прокомментировали.