"Красивая ночь": Жители Первоуральска сняли на фото загадочные световые столбы
Жителей Первоуральска удивили загадочные световые столбы от земли до неба
Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram / E1.RU
Жители Первоуральска стали свидетелями редкого природного явления. Оптический эффект сделал снимки ночного города по-настоящему впечатляющими. Словно небесные нити от земли протянулись вверх световые столбы.
Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram / E1.RU / @kehter
"Вот такая красивая ночь сегодня в Первоуральске", — пишет Telegram-канал E1.RU, опубликовавший снимки.
Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram-канал / E1.RU / @kehter
Как отмечает издание, фотографии удалось сделать подписчику Александру. В комментариях к публикации другие жители города подтвердили, что тоже стали свидетелями такого явления.
Ранее Лайф писал, что над Белгородом недавно тоже появлялись загадочные столбы. Они брали начало где-то над горизонтом и уходили в облака.