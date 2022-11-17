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17 ноября, 02:11

"Красивая ночь": Жители Первоуральска сняли на фото загадочные световые столбы

Жителей Первоуральска удивили загадочные световые столбы от земли до неба

<p>Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/e1_news/82042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.RU</a></p>

Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram / E1.RU

Жители Первоуральска стали свидетелями редкого природного явления. Оптический эффект сделал снимки ночного города по-настоящему впечатляющими. Словно небесные нити от земли протянулись вверх световые столбы.

Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram / E1.RU / @kehter

Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram / E1.RU / @kehter

"Вот такая красивая ночь сегодня в Первоуральске", — пишет Telegram-канал E1.RU, опубликовавший снимки.

Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram-канал / E1.RU / @kehter

Световые столбы в Первоуральске. Фото © Telegram-канал / E1.RU / @kehter

Как отмечает издание, фотографии удалось сделать подписчику Александру. В комментариях к публикации другие жители города подтвердили, что тоже стали свидетелями такого явления.

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Арина Родионова

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