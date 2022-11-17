Лидеры G20 в завершение саммита сделали заявление по конфликту на Украине

Лидеры G20 в завершение саммита на Бали сделали итоговое заявление по Украине. Оно стало результатом трудного компромисса по этой проблеме, пишет "Коммерсант". Программа финальной части была нарушена ракетным инцидентом в Польше, но это не помешало провести заключительную сессию.

"Большинство стран осудили спецоперацию на Украине и подчеркнули, что она обостряет существующую нестабильность в глобальной экономике. Прозвучали и другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций", — приводит газета цитату из документа.

Издание назвало этот саммит самым конфликтным, и на этом фоне итоговое коммюнике выглядит умеренно "токсичным" для России. Текст коммюнике "Двадцатки" не стал откровенно антироссийским манифестом благодаря усилиями РФ и группы редакторов незападного лагеря. Осудившие Москву страны в заявлении G20 поимённо не перечисляются.

"Запад добавил фразу, что "многие делегации осудили Россию". Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно", — цитирует издание слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.