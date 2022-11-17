В США заявили, что Россия станет одним из основателей нового миропорядка

Россия станет одной из четырёх великих держав – основателей нового миропорядка. Такое мнение в интервью американскому изданию The Hill высказал профессор международных отношений Эндрю Лэтэм. По его словам, мировые правила, которые сложились по завершении Второй мировой войны, отвечали сугубо интересам Штатов, теперь же ситуация сильно поменялась.

"Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части", — заявил Лэтэм.

По его словам, баланс между центрами равных сил, которые станут создавать обновлённые нормы, будет выстраиваться довольно продолжительное время. В новом мире начнут учитывать интересы всех стран, а не только Штатов. Профессор считает, что новый миропорядок будет отражать ценности Китая, Индии и, возможно, России в той же степени, что и Америки.