Депутат Госдумы оценил вероятность запрета шипованной резины в городах
Депутат Марданшин рассказал о спорах в Госдуме по поводу запрета шипованной резины
В Госдуме горячо обсуждают, стоит ли запрещать автомобилистам использовать на своих автомобилях в городах шипованную резину. Об этом рассказал депутат Госдумы Рафаэль Марданшин.
"Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая и лёд на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Депутат отметил, что использование шипованной резины сложно ограничить локально. Ведь любой горожанин может выехать на автомобиле за пределы своего населённого пункта — и там без шипов на шинах у него могут возникнуть проблемы на дорогах. Поэтому пока вопрос о введении такого запрета остаётся открытым.
Ранее Лайф писал, что при покупке зимней резины лучше отказаться от экономии. Как заявляют эксперты, шины — "скоропортящийся" продукт, особенно зимние. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.
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