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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 04:07

Депутат Госдумы оценил вероятность запрета шипованной резины в городах

Депутат Марданшин рассказал о спорах в Госдуме по поводу запрета шипованной резины

В Госдуме горячо обсуждают, стоит ли запрещать автомобилистам использовать на своих автомобилях в городах шипованную резину. Об этом рассказал депутат Госдумы Рафаэль Марданшин.

"Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая и лёд на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Депутат отметил, что использование шипованной резины сложно ограничить локально. Ведь любой горожанин может выехать на автомобиле за пределы своего населённого пункта — и там без шипов на шинах у него могут возникнуть проблемы на дорогах. Поэтому пока вопрос о введении такого запрета остаётся открытым.

Как правильно выбрать зимнюю резину
Как правильно выбрать зимнюю резину

Ранее Лайф писал, что при покупке зимней резины лучше отказаться от экономии. Как заявляют эксперты, шины — "скоропортящийся" продукт, особенно зимние. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.

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Анатолий Симоненко
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