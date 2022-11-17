WSJ: Маск определился с кандидатурой преемника на посту гендиректора Tesla

Кандидатура нового гендиректора компании Tesla определена. Американский предприниматель Илон Маск выбрал своего преемника на этом посту. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на члена совета директоров компании Джеймса Мердока.

"Член совета директоров Джеймс Мердок сказал, что мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla", — говорится в сообщении издания.

При этом кто именно станет новым директором — пока не сообщается. На прошлой неделе, по данным торгов, акции Tesla опустились до минимума с ноября 2020 года — ниже $181 за одну ценную бумагу. Это означает падение активов на 6%.