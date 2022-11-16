"Тот, кого нельзя называть": Сотрудники Twitter сравнили Илона Маска с Волан-де-Мортом

Сотрудники "Твиттера" сравнивают нового главу компании Илона Маска со злодеем из книг о Гарри Поттере — Волан-де-Мортом. Всё из-за того, что они боятся упоминать его имя на фоне увольнений, пишет Daily Mail.

По данным издания, опасения связаны с увольнениями Маском сотрудников, которые критиковали его в корпоративном мессенджере Slack. Таким образом работу потеряли не менее десяти человек. Теперь сотрудники переживают, что их грубые сообщения по поводу персоны Маска в Slack будут просматривать коллеги, которых новый руководитель привёл с собой из Tesla.

"Он как будто Волан-де-Морт, или Тот, Кого Нельзя Называть. Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы на случай, если его люди будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выпало", — рассказал один из сотрудников компании.

Некоторые работники связывают поведение Маска с тем, что он некомпетентный руководитель, который находится вне своей зоны комфорта. Сотрудники имеют мрачный настрой, а новости о своём положении узнают из СМИ, а не от руководства.