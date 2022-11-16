Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 ноября, 14:13

Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до февраля 2023 года

Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Согласно фотографии, опубликованной в его телеграм-канале, "за" проголосовали 310 депутатов. И ни один из присутствующих не высказался против.

Итоги голосования Рады о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Фото © Telegram-канал Ярослава Железняка

Итоги голосования Рады о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Фото © Telegram-канал Ярослава Железняка

FP: Указ Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев

FP: Указ Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду предложения о продлении мобилизации и военного положения до февраля в начале ноября. Действовавшие до этого положения истекали 21 ноября.

Обложка ©

Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров