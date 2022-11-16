Сексолог объяснила, может ли отсутствие эпиляции у женщины оттолкнуть мужчину в постели

Если мужчину оттолкнуло отсутствие эпиляции или несовершенство фигуры партнёрши, то сексуальное влечение изначально не было сильным. Об этом заявила сексолог Юлия Толмачёва.

"Если мужчина действительно возбуждён, его не смутит отсутствие эпиляции или некрасивое бельё", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Толмачёва обратила внимание на результаты исследований, говорящих, что в процессе возбуждения у мужчин резко снижается уровень брезгливости и его может не смутить отсутствие душа, неприятные запахи и какое-то неподходящее для секса место. Всё это особенности физиологии, ведь с точки зрения природы мужскому полу необходимо распространить свои гены как можно активнее, заметила специалист.

Также сексолог обратила внимание на то, что у женщин требования к партнёру выше, ведь с точки зрения природы им предстоит вынашивать ребёнка, поэтому к выбору потенциальных отцов нужно подходить ответственно.