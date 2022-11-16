Фетисов уверен, что не забивающий четыре матча подряд Овечкин проведёт успешный сезон

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не может забить уже в четырёх матчах подряд, что произошло с ним впервые в сезоне. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, россиянин сам понимает, что с ним происходит.

"Он же не машина, которая должна забивать в каждой игре. Александр понимает, что с ним происходит. Переживаю за Александра и уверен, что этот сезон будет успешным", — приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

По мнению легенды отечественного хоккея, Овечкин будет стараться и приложит все усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему.