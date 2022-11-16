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16 ноября, 13:46

Фетисов уверен, что не забивающий четыре матча подряд Овечкин проведёт успешный сезон

<p>Обложка © Twiiter / <a href="https://twitter.com/CapitalsPR/status/1592538956427853826/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CapitalsPR</a></p>

Обложка © Twiiter / CapitalsPR

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не может забить уже в четырёх матчах подряд, что произошло с ним впервые в сезоне. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, россиянин сам понимает, что с ним происходит.

"Он же не машина, которая должна забивать в каждой игре. Александр понимает, что с ним происходит. Переживаю за Александра и уверен, что этот сезон будет успешным", — приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

По мнению легенды отечественного хоккея, Овечкин будет стараться и приложит все усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Овечкин оказался в тройке худших игроков НХЛ по уровню полезности

Овечкин оказался в тройке худших игроков НХЛ по уровню полезности

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин набрал 14 очков (восемь голов и шесть передач) в 18 играх. Всего же в карьере он забросил 788 шайб, по этому показателю форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Артур Лапсаков

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