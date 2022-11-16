В "Зените" рассказали, будут ли бразильские легионеры участвовать в матче со "Спартаком"

Бразильские легионеры петербургского "Зенита" пока не ушли в отпуск и примут участие в матче Кубка России со столичным "Спартаком". Об этом заявил генеральный директор клуба сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Останутся ли Малком, Клаудиньо и другие бразильские футболисты на матч против "Спартака"? У них отпуск не начался. И не начнётся раньше 28 ноября", — приводит издание "Спорт-Экспресс" его слова.

Игра между "Зенитом" и "Спартаком" запланирована на 27 ноября. Встреча пройдёт на столичном стадионе "Открытие банк арена".