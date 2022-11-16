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16 ноября, 13:45

В "Зените" рассказали, будут ли бразильские легионеры участвовать в матче со "Спартаком"

<p>Полузащитник "Зенита" Клаудиньо. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?z=photo-16824047_457369742/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Бразильские легионеры петербургского "Зенита" пока не ушли в отпуск и примут участие в матче Кубка России со столичным "Спартаком". Об этом заявил генеральный директор клуба сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Останутся ли Малком, Клаудиньо и другие бразильские футболисты на матч против "Спартака"? У них отпуск не начался. И не начнётся раньше 28 ноября", — приводит издание "Спорт-Экспресс" его слова.

Игра между "Зенитом" и "Спартаком" запланирована на 27 ноября. Встреча пройдёт на столичном стадионе "Открытие банк арена".

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Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" обыграл столичное "Торпедо" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ. Открыть счёт петербуржцы сумели лишь в середине второго тайма благодаря усилиям бразильца Малкома. Через 11 минут его соотечественник Клаудиньо удвоил преимущество "Зенита".

Наталья Исакова

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