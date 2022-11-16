В "Зените" рассказали, будут ли бразильские легионеры участвовать в матче со "Спартаком"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо. Обложка © VK / ФК "Зенит"
Бразильские легионеры петербургского "Зенита" пока не ушли в отпуск и примут участие в матче Кубка России со столичным "Спартаком". Об этом заявил генеральный директор клуба сине-бело-голубых Александр Медведев.
"Останутся ли Малком, Клаудиньо и другие бразильские футболисты на матч против "Спартака"? У них отпуск не начался. И не начнётся раньше 28 ноября", — приводит издание "Спорт-Экспресс" его слова.
Игра между "Зенитом" и "Спартаком" запланирована на 27 ноября. Встреча пройдёт на столичном стадионе "Открытие банк арена".
Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" обыграл столичное "Торпедо" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ. Открыть счёт петербуржцы сумели лишь в середине второго тайма благодаря усилиям бразильца Малкома. Через 11 минут его соотечественник Клаудиньо удвоил преимущество "Зенита".