Пограничники Белоруссии сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины

Пограничники Белоруссии сбили беспилотный летательный аппарат, который нарушил границу республики, прилетев со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета страны.

"Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошёл сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе", — говорится в сообщении.

Сбитый в Белоруссии беспилотник. Фото © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

В погранкомитете уточнили, что дрон сбили из автомата Калашникова. Коптер был оборудован видеокамерой, его использовали для съёмки технических средств охраны границы на белорусской территории и разведки.