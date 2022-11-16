Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 ноября, 14:05

Пограничники Белоруссии сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины

<p>Сбитый в Белоруссии беспилотник. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gpkgovby/2370?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пограничный комитет Белоруссии</a></p>

Сбитый в Белоруссии беспилотник. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Пограничники Белоруссии сбили беспилотный летательный аппарат, который нарушил границу республики, прилетев со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета страны.

"Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошёл сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе", — говорится в сообщении.

Сбитый в Белоруссии беспилотник. Фото © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Сбитый в Белоруссии беспилотник. Фото © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

В погранкомитете уточнили, что дрон сбили из автомата Калашникова. Коптер был оборудован видеокамерой, его использовали для съёмки технических средств охраны границы на белорусской территории и разведки.

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Ранее Лайф рассказывал, что на границе Белоруссии едва не завязался бой из-за украинцев на БТР. Боевая машина направлялась в сторону границы с республикой, но остановилась перед инженерными заграждениями Незалежной, после чего развернулась и уехала в обратную сторону.

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров