Проспект Пушкина в Днепре переименуют в честь Леси Украинки

Проспект Пушкина в Днепре переименуют в проспект поэтессы Леси Украинки. Такое решение принял городской совет.

"В Днепре сменили названия ещё семи топонимов. Большинство новых наименований теперь связаны непосредственно с историей города. Решение о переименовании топонимов было принято на 29-й сессии горсовета 16 ноября, которую провели дистанционно в формате zoom-конференции", — сообщили на сайте горсовета Днепропетровска.

Кроме проспекта Пушкина переименовали ещё несколько улиц: Новгородскую, Арбатскую, Петрозаводскую, Магнитогорскую, Космонавта Комарова, а также сквер имени Евгения Клочко. Всего в Днепропетровске в рамках дерусификации переименовали более 100 топонимов.