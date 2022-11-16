Проспект Пушкина в Днепре переименуют в честь Леси Украинки
Проспект Пушкина в Днепре переименуют в проспект поэтессы Леси Украинки. Такое решение принял городской совет.
"В Днепре сменили названия ещё семи топонимов. Большинство новых наименований теперь связаны непосредственно с историей города. Решение о переименовании топонимов было принято на 29-й сессии горсовета 16 ноября, которую провели дистанционно в формате zoom-конференции", — сообщили на сайте горсовета Днепропетровска.
Кроме проспекта Пушкина переименовали ещё несколько улиц: Новгородскую, Арбатскую, Петрозаводскую, Магнитогорскую, Космонавта Комарова, а также сквер имени Евгения Клочко. Всего в Днепропетровске в рамках дерусификации переименовали более 100 топонимов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве переименовали 95 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. По закону от 2015 года, на Украине идёт процесс декоммунизации, в рамках которого из географических названий убирают имена сотен российских исторических личностей.
Wikipedia / Zagorulya