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16 ноября, 13:44

Проспект Пушкина в Днепре переименуют в честь Леси Украинки

Проспект Пушкина в Днепре переименуют в проспект поэтессы Леси Украинки. Такое решение принял городской совет.

"В Днепре сменили названия ещё семи топонимов. Большинство новых наименований теперь связаны непосредственно с историей города. Решение о переименовании топонимов было принято на 29-й сессии горсовета 16 ноября, которую провели дистанционно в формате zoom-конференции", — сообщили на сайте горсовета Днепропетровска.

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Кроме проспекта Пушкина переименовали ещё несколько улиц: Новгородскую, Арбатскую, Петрозаводскую, Магнитогорскую, Космонавта Комарова, а также сквер имени Евгения Клочко. Всего в Днепропетровске в рамках дерусификации переименовали более 100 топонимов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве переименовали 95 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. По закону от 2015 года, на Украине идёт процесс декоммунизации, в рамках которого из географических названий убирают имена сотен российских исторических личностей.

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Wikipedia / Zagorulya

Илья Суриков

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