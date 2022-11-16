Психолог рассказал о важных правилах семейного счастья

Основой семейного счастья является открытость между супругами, которая касается финансов, эмоций и личных контактов. Об этом в беседе с РИАМО заявил психолог Александр Шахов. По его словам, до вступления в брак парам, в частности, важно обсудить тему распределения денег в семье.

"Деньги — одни из основных конфликтогенных моментов в отношениях. Если вопрос финансов не решён, если женщина чувствует себя неуверенно в завтрашнем дне в плане финансов, она будет тревожиться. Эта тревога рано или поздно вырастет в скандалы", — отметил Шахов.

Специалист добавил, что партнёрам нужно заранее ответить на несколько ключевых вопросов: например, совместный ли у них бюджет и кто будет обеспечивать семью, когда родится ребёнок.

Кроме того, близким людям важно не скрывать личную переписку. По мнению Шахова, это позволит понять, общается ли человек с деструктивными людьми: мошенниками, наркоманами или сектантами. Психолог убеждён, что в таком случае получится защитить отношения между супругами.

Также необходимо, чтобы в паре можно было делиться любыми эмоциями, даже негативными. Эксперт отметил, что супругам важно говорить о том, что их беспокоит, ведь это влияет на доверие.

"Мы договорились, что принимаем и выслушиваем друг друга. Это важно. Если не позволять любимому человеку выразить то, что у него на душе, то нельзя оказать ему поддержку, а это подрывает доверие. Если я не могу поделиться эмоциями со своим близким человеком, разве это счастливая семья?" — заключил Шахов.