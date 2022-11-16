Риелтор рассказал, когда стоит покупать квартиру в ипотеку
Риелтор Апрелев призвал покупать жильё в ипотеку в следующем году
Покупку жилья в ипотеку лучше отложить на следующий год, ведь в 2023-м для этого будут более благоприятные условия. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
По его словам, стоимость недвижимости в ближайший год уменьшится минимум на 10–20%. Покупать жильё с нуля даже на вторичном рынке в таких условиях не очень выгодно, поясняет специалист. Эксперт посоветовал сейчас арендовать квартиру, ведь съём обходится в 4–5% годовых от цены недвижимости. Кроме того, стоит положить накопленные деньги на депозит — так можно получить хорошие проценты с вклада.
"А через год, когда цены к осени 2023 года на 10–15% скорректируются и ипотечная ставка вслед за ключевой ставкой ЦБ понизится, можно приобретать недвижимость", — отметил Апрелев.
Специалист также напомнил, что Центробанк намерен снизить ключевую ставку до 4% к 2024 году. Её значительная коррекция является сигналом для начала покупки жилья, подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что в Минфине рассматривают завершение выдачи льготной ипотеки под 7% к концу года — 31 декабря. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о продлении льготы.
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