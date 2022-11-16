В Псковской области 16 детей отравились в школе неизвестным веществом

В одной из школ города Острова Псковской области неизвестным химическим веществом отравились сразу 16 детей. Как сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на источник в силовых структурах, в помещении был распылён газовый баллончик.

По данным телеканала, четырёх пострадавших увезли в больницу с лёгким отравлением. Ещё 12 ребятам оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Других подробностей инцидента пока не приводится. По факту случившегося правоохранители уже начали проверку.