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16 ноября, 14:16

В Псковской области 16 детей отравились в школе неизвестным веществом

В одной из школ города Острова Псковской области неизвестным химическим веществом отравились сразу 16 детей. Как сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на источник в силовых структурах, в помещении был распылён газовый баллончик.

По данным телеканала, четырёх пострадавших увезли в больницу с лёгким отравлением. Ещё 12 ребятам оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Других подробностей инцидента пока не приводится. По факту случившегося правоохранители уже начали проверку.

В Калуге 15 человек попали в больницу с отравлением после обеда в заводской столовой

В Калуге 15 человек попали в больницу с отравлением после обеда в заводской столовой

Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке 10 человек, в том числе шестеро детей, отравились хлором во время плавания. Деятельность бассейна была приостановлена на два месяца.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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