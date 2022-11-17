Республиканцы получили большинство в Палате представителей

Республиканская партия США заручилась большинством в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Как пишет CNN, партия набирает необходимые для этого 218 мест.

Президент США Джо Байден уже поздравил политических оппонентов с получением большинства в палате и выразил готовность работать с ними для развития страны.

Впрочем, как рассказывал Лайф, победа республиканцев на выборах в Палату представителей никем не оспаривалась, поэтому главной интригой на выборах было то, какая партия возьмёт Сенат. И наконец она разрешилась. Вопреки прогнозам, Республиканской партии не удалось взять большинство и там. Политолог объяснил, к чему приведёт победа Демократической партии на выборах в Сенат.