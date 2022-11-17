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16 ноября, 23:53

Республиканцы получили большинство в Палате представителей

Республиканская партия США заручилась большинством в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Как пишет CNN, партия набирает необходимые для этого 218 мест.

По сведениям телекомпании, республиканцы обеспечили себе 221 место из 435 в нижней палате Конгресса. Соответственно, демократы получили 214 мест.

Президент США Джо Байден уже поздравил политических оппонентов с получением большинства в палате и выразил готовность работать с ними для развития страны.

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Впрочем, как рассказывал Лайф, победа республиканцев на выборах в Палату представителей никем не оспаривалась, поэтому главной интригой на выборах было то, какая партия возьмёт Сенат. И наконец она разрешилась. Вопреки прогнозам, Республиканской партии не удалось взять большинство и там. Политолог объяснил, к чему приведёт победа Демократической партии на выборах в Сенат.

Обложка ©

Freepik

Андрей Григорьев

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