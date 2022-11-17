Зеленский заявил о разработке параллельной системы электроснабжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны якобы разрабатывают некую параллельную систему электроснабжения, которая должна прийти на смену той, которую Россия разрушает ракетными ударами.

Как сообщает издание "Страна.ua", по словам Зеленского, Киев рассчитывает ввести эту новую систему после окончания активной фазы боевых действий.

"Украина разработала интересную систему снабжения электричеством. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", — приводит газета слова президента.

Он добавил, что разработанная система электроснабжения страны предполагает появление "параллельной сети".