Что известно о массированных ударах по Украине 15 ноября Оглавление Последние новости об Украине на сегодня Что происходит на Украине Карта ударов по Украине Что случилось с ракетой С-300 в Польше По всей Украине зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране. 50691 50691 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Последние новости об Украине на сегодня

15 ноября в 15:44 в восточных, центральных и южных регионах Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на западные регионы страны.

Жители Киева сообщили о ракетах в небе и взрывах.

Также поступали сообщения о взрывах в Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Часть Львова после двух прилётов крылатых ракет осталась без электричества, также перебои с интернетом и мобильной связью, остановлено движение трамваев, перебои с отоплением и водоснабжением. В Житомире и Ровно также были повреждены энергообъекты.

В Харькове зафиксировано не менее трёх попаданий по объектам энергетики. После удара крылатых ракет была остановлена работа метро. Кроме того, власти Харьковской области сообщили о попаданиях в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе — там находятся не только распределительные мощности, но и военные объекты, используемые ВСУ.

Также прилёты крылатых ракет зафиксированы в Сумах, Одессе, Волыни, Кировограде, Ровно, Кривом Роге, Хмельницком, Ивано-Франковске.

К вечеру 15 ноября произошло то, чего не было с самого начала спецоперации на Украине: по всей стране трафик интернет-сетей упал на 35%, параллельно начались проблемы с сотовой связью. Из-за ударов по энергосистеме Украины была прекращена подача электричества в Молдавию. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что в стране начались перебои с мобильной связью и интернетом.

Что происходит на Украине

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением и заявил, что по территории страны выпущено не менее 85 крылатых ракет, а к позднему вечеру ожидался прилёт ещё 20.

Обращение Владимира Зеленского. Фото © president.gov.ua

Если предварительно оценивать масштабы, это самый крупный на сегодняшний момент удар по энергосистеме Украины.

— Больше всего взрывов зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжёлая, вводятся особые графики аварийных отключений, — прокомментировал ситуацию замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что компания "Укрэнерго" вынуждена была начать экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий. По его словам, без электричества оказалось больше семи млн абонентов.

По данным компании Энергохолдинг ДТЭК, ранее составленные графики аварийных отключений больше не актуальны. Представители ДТЭК Украины также отметили, что ракетные удары повредили уникальное оборудование, которое невозможно заменить, не восстановив его производство.

Карта ударов по Украине

По предварительным данным, удары по территории Украины могли нанести корабли ВМФ России и самолёты стратегической авиации ВКС РФ Ту-95МСМ. Предположительно, к вечеру 15 ноября ВС РФ провели не менее трёх массированных атак с применением высокоточного вооружения.

Карта спецоперации на Украине Смотреть

Удары наносились ракетами "Калибр-НК", пущенными с кораблей и подлодок Черноморского флота, а также крылатыми ракетами Х-101. Ракеты поразили цели практически во всех крупных городах страны. После третьей волны крылатых ракет появились сообщения, что над южными и центральными регионами Украины появились беспилотники "Герань-2". За сутки до удара представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что у России закончились ракеты для нанесения высокоточных ударов. Военные эксперты считают, что наиболее серьёзные трудности у ПВО Киевской области: несмотря на поставку немецких ЗРК IRIS-T, все крылатые ракеты "Калибр" и Х-101 поразили цели в столице Украины и пригородах.

Запуск ракеты "Калибр" из акватории Чёрного моря. Фото © ТАСС / AP

Как отмечают эксперты, в этот раз на Украине были поражены трансформаторные подстанции с напряжением 330 кВ, которые очень трудно восстановить за короткое время. Они необходимы для управления сетями и переброски мощностей. Без них оперативное изменение в подаче электроэнергии невозможно как в городах, так и в крупных промышленных районах.

К вечеру 15 ноября стало известно, что Украинские железные дороги готовят большое количество тепловозов из-за массовых отключений электроэнергии. Это осложнит движение поездов и замедлит переброску подкреплений ВСУ и доставку боеприпасов ближе к передовой. Военные эксперты считают, что это не последние удары, и поэтому делать окончательные выводы рано. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, после таких ударов обычно следует доразведка целей, потом выяснение, какие цели были уничтожены окончательно, а какие подлежат восстановлению и, значит, являются целями на перспективу.

Что случилось с ракетой С-300 в Польше

Ближе к ночи того же дня разгорелся скандал, в котором фигурировала Польша. Западные СМИ сообщили, что ВС РФ якобы запустили две ракеты комплекса С-300 по польской деревне Пшеводув, в результате чего был уничтожен трактор и погибло два человека.

Карта ударов по Украине 15 ноября. Инфографика © LIFE

В российском военном ведомстве в ответ заявили, что утверждения польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населённого пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

16 ноября агентство Associated Press, ссылаясь на американских чиновников, опубликовало информацию, что ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили именно украинские войска. Президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что Россия не имеет никакого отношения к польскому инциденту.

Инфографика "Двое погибших в результате попадания ракеты в деревню на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной". Фото © Getty Images / Elmurod Usubaliev / Anadolu Agency

Позднее появились данные о том, что упавшая ракета С-300 на территории Польши принадлежит 540-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Украины. Полк расположен в Каменке-Бугской Львовской области и вооружён комплексами С-300ПС/ПТ.

Это не первый случай нештатного срабатывания ракет С-300 ПВО Украины. В июне 2022 года Минобороны России сообщило, что украинские средства ПВО не сопряжены между собой, из-за чего зенитные ракеты С-300 ВСУ сбивают украинские комплексы "Бук". В октябре стало известно, что при попытке сбить дроны "Герань-2" в Киеве ракета С-300 попала в жилой дом.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Для чего по Украине наносятся массированные удары? 0 Предупреждение и предложение сдаться В целях профилактики Чтобы замедлить снабжение ВСУ Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев