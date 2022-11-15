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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 15:55
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Зеленский: По территории Украины нанесено 85 ударов

Сегодня, 15 ноября, по территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.

"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в основном по энергетической инфраструктуре. Прошу беречь себя и находиться в укрытиях", заявил он, добавив, что Киев ожидает прилёта ещё 20 ракет.

В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света

Напомним, вечером 15 ноября жители Киева сообщили о ракетах в небе над украинской столицей и взрывах. Также взрывы слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Часть Львова после удара осталась без электричества, то же самое происходит в Житомире. Кроме того, удары пришлись по Харькову, там остановлена работа метро.

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Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Александра Вишнякова
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