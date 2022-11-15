Зеленский: По территории Украины нанесено 85 ударов
Сегодня, 15 ноября, по территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.
"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в основном по энергетической инфраструктуре. Прошу беречь себя и находиться в укрытиях", — заявил он, добавив, что Киев ожидает прилёта ещё 20 ракет.
Напомним, вечером 15 ноября жители Киева сообщили о ракетах в небе над украинской столицей и взрывах. Также взрывы слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Часть Львова после удара осталась без электричества, то же самое происходит в Житомире. Кроме того, удары пришлись по Харькову, там остановлена работа метро.
Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency