Зеленский: По территории Украины нанесено 85 ударов

Сегодня, 15 ноября, по территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.

"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в основном по энергетической инфраструктуре. Прошу беречь себя и находиться в укрытиях", — заявил он, добавив, что Киев ожидает прилёта ещё 20 ракет.