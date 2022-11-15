ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 15:01
3329

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве на фоне взрывов и ракетных ударов вводят экстренные отключения электричества. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", говорится в сообщении.

Воздушная тревога звучит во всех областях Украины
Воздушная тревога звучит во всех областях Украины

Напомним, вечером 15 ноября жители Киева сообщили о ракетах в небе над украинской столицей и взрывах. Также взрывы слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Часть Львова после удара осталась без электричества, то же самое происходит в Житомире. Кроме того, удары пришлись по Харькову, там остановлена работа метро.

BannerImage

ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar