В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве на фоне взрывов и ракетных ударов вводят экстренные отключения электричества. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 15 ноября жители Киева сообщили о ракетах в небе над украинской столицей и взрывах. Также взрывы слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Часть Львова после удара осталась без электричества, то же самое происходит в Житомире. Кроме того, удары пришлись по Харькову, там остановлена работа метро.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko