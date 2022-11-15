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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 13:35
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В Киеве прозвучали взрывы, над городом поднимается столб дыма

Большой столб огня и дыма поднимается над Киевом после ракетного удара. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Первые секунды после взрыва. Фото © Telegram-канал Реальный Киев

Первые секунды после взрыва. Фото © Telegram-канал Реальный Киев

Подробности случившегося пока не известны. Также о взрывах сообщается в Сумской и Черниговской областях. Предполагается, что работает система ПВО.

Объявленная по всей стране воздушная тревога сохраняется.

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры
В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится, поскольку Киев против переговоров. Напомним, в ходе видеообращения к участникам саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что о подписании новых Минских соглашений с Россией речь не идёт.

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