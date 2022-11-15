В Киеве прозвучали взрывы, над городом поднимается столб дыма
Большой столб огня и дыма поднимается над Киевом после ракетного удара. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
Первые секунды после взрыва. Фото © Telegram-канал Реальный Киев
Подробности случившегося пока не известны. Также о взрывах сообщается в Сумской и Черниговской областях. Предполагается, что работает система ПВО.
Объявленная по всей стране воздушная тревога сохраняется.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится, поскольку Киев против переговоров. Напомним, в ходе видеообращения к участникам саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что о подписании новых Минских соглашений с Россией речь не идёт.
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