НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 05:45
3070

Зеленский исключил подписание "Минска-3" с Россией

Зеленский в речи на G20 отказался заключать новые Минские соглашения с Россией

Возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Об этом в ходе саммита G20 заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Возвращение к Минским договорённостям исключено. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности", — приводит его слова Reuters.

Лидер Незалежной выдвинул ряд условий, в частности, призвал обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, освободить всех украинских заключённых, ввести потолок цен на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.

Зеленский заявил, что Украина готова к миру

Зеленский заявил, что Украина готова к миру

Ранее Лайф писал, что в итоговом коммюнике большинство членов G20 осудят спецоперацию России на Украине. По данным FT, также они укажут, что нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн.

Обложка ©

Офис президента Украины

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров