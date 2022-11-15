Зеленский исключил подписание "Минска-3" с Россией
Зеленский в речи на G20 отказался заключать новые Минские соглашения с Россией
Возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Об этом в ходе саммита G20 заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Возвращение к Минским договорённостям исключено. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности", — приводит его слова Reuters.
Лидер Незалежной выдвинул ряд условий, в частности, призвал обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, освободить всех украинских заключённых, ввести потолок цен на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.
Ранее Лайф писал, что в итоговом коммюнике большинство членов G20 осудят спецоперацию России на Украине. По данным FT, также они укажут, что нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн.
Офис президента Украины