Зеленский исключил подписание "Минска-3" с Россией

Возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Об этом в ходе саммита G20 заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Возвращение к Минским договорённостям исключено. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности", — приводит его слова Reuters.

Лидер Незалежной выдвинул ряд условий, в частности, призвал обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, освободить всех украинских заключённых, ввести потолок цен на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.