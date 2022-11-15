Экс-премьер Словакии указал на поддержку в стране действий России на Украине

Большинство жителей Словакии поддерживают Россию в украинском конфликте, Братислава является другом Москвы. Об этом заявил бывший премьер страны Ян Чарногурский.

"Есть один серьёзный факт — о том, что в сентябре этого года в Словакии прошёл опрос общественного мнения. Согласно опросу, 52%, а значит, большинство словаков, проголосовали за поддержку России в российско-украинском конфликте", — приводит его слова РИА "Новости".

Политик признал, что Словакию можно назвать другом России, ведь во всех опросах общественного мнения за последние три года американским агентством на вопрос, кто больше всего помогал стране во время международного кризиса, побеждал вариант с Россией.