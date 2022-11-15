В "Укрэнерго" сообщили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области

Руководитель правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил об уничтожении энергетического объекта, который снабжал электричеством правобережье Херсонской и часть Николаевской области.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная дополнительно расстреляны и сокрушены", — написал Кудрицкий в социальных сетях.

Энергетик сообщил, что сейчас прорабатываются схемы запитки занятой ВСУ части Херсонской области из соседних областей. Также, по его словам, параллельно уже передан перечень необходимого оборудования для Херсонщины зарубежным партнёрам.

"Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже направляется на Украину", — сообщил Кудрицкий.