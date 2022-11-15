Макрон и Си Цзиньпин высказались за возобновление переговоров между Москвой и Киевом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали заявление, в котором выступили за прекращение огня на Украине и за новые этапы мирных переговоров. Своё мнение лидеры озвучили на индонезийском Бали.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, позиция Китая по Украине не изменится. Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами, сказал председатель КНР.

Французский лидер, со своей стороны, сообщил, что Париж вместе с Пекином готов содействовать "мирному глобальному развитию".