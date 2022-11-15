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15 ноября, 04:11

Макрон и Си Цзиньпин высказались за возобновление переговоров между Москвой и Киевом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали заявление, в котором выступили за прекращение огня на Украине и за новые этапы мирных переговоров. Своё мнение лидеры озвучили на индонезийском Бали.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, позиция Китая по Украине не изменится. Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами, сказал председатель КНР.

Французский лидер, со своей стороны, сообщил, что Париж вместе с Пекином готов содействовать "мирному глобальному развитию".

Глава МИД РФ Лавров прибыл на заседание саммита "Большой двадцатки"

Глава МИД РФ Лавров прибыл на заседание саммита "Большой двадцатки"

Ранее сообщалось, что глава индонезийского председательства G20 — президент Индонезии Джоко Видодо — открыл саммит "Большой двадцатки" заявлением о важности "закончить войну" ради будущих поколений.

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ТАСС / Артем Иванов

Дмитрий Алексиевич

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