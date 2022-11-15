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15 ноября, 03:57

Премьер Камбоджи заразился коронавирусом и отменил встречи на саммите G20

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил о заражении коронавирусом. На днях он принимал в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Политик встречался или лично приветствовал президента США Джо Байдена, президента Индонезии Джоко Видодо, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также глав других стран. О положительном тесте на коронавирус Хун Сен написал на своей странице в социальной сети. Все запланированные встречи на саммите G20 на Бали будут отменены.

Глава МИД РФ Лавров прибыл на заседание саммита "Большой двадцатки"

Глава МИД РФ Лавров прибыл на заседание саммита "Большой двадцатки"

Ранее, напомним, президент США Джо Байден последним из участников прибыл на саммит G20 в Индонезии, заставив ждать себя полчаса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юлия Коновалова

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