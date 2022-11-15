Премьер Камбоджи заразился коронавирусом и отменил встречи на саммите G20

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил о заражении коронавирусом. На днях он принимал в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Политик встречался или лично приветствовал президента США Джо Байдена, президента Индонезии Джоко Видодо, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также глав других стран. О положительном тесте на коронавирус Хун Сен написал на своей странице в социальной сети. Все запланированные встречи на саммите G20 на Бали будут отменены.