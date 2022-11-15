НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 03:50

Президент Индонезии заявил о недопустимости "новой войны"

Президент Индонезии Видодо: Необходимо "закончить войну" ради будущих поколений

Глава индонезийского председательства G20 — президент Индонезии Джоко Видодо — открыл саммит "Большой двадцатки" заявлением о важности "закончить войну" ради будущих поколений. На участниках форума, по его словам, лежит ответственность "не только перед народами, но и перед людьми всего мира".

"Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну", — сказал Видодо на церемонии открытия первой сессии G20.

По словам президента, если война не закончится, миру "будет трудно двигаться дальше" и будет трудно "нести ответственность за будущее этого и следующих поколений".

Примечательно, что во время речи президент Индонезии ни разу не упомянул какой-либо конкретный вооружённый конфликт.

Журналисты узнали о спорах вокруг итогового заявления на G20 из-за России

Журналисты узнали о спорах вокруг итогового заявления на G20 из-за России

Как сообщалось ранее, шерпы стран – участниц саммита "Большой двадцатки" в Индонезии согласовали итоговое заявление и ведут работу по его финальной "чистке".

Обложка ©

ТАСС / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP POOL / POOL

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров