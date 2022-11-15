Президент Индонезии заявил о недопустимости "новой войны"
Президент Индонезии Видодо: Необходимо "закончить войну" ради будущих поколений
Глава индонезийского председательства G20 — президент Индонезии Джоко Видодо — открыл саммит "Большой двадцатки" заявлением о важности "закончить войну" ради будущих поколений. На участниках форума, по его словам, лежит ответственность "не только перед народами, но и перед людьми всего мира".
"Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну", — сказал Видодо на церемонии открытия первой сессии G20.
По словам президента, если война не закончится, миру "будет трудно двигаться дальше" и будет трудно "нести ответственность за будущее этого и следующих поколений".
Примечательно, что во время речи президент Индонезии ни разу не упомянул какой-либо конкретный вооружённый конфликт.
Как сообщалось ранее, шерпы стран – участниц саммита "Большой двадцатки" в Индонезии согласовали итоговое заявление и ведут работу по его финальной "чистке".
ТАСС / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP POOL / POOL