Президент Индонезии заявил о недопустимости "новой войны"

Глава индонезийского председательства G20 — президент Индонезии Джоко Видодо — открыл саммит "Большой двадцатки" заявлением о важности "закончить войну" ради будущих поколений. На участниках форума, по его словам, лежит ответственность "не только перед народами, но и перед людьми всего мира".

"Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну", — сказал Видодо на церемонии открытия первой сессии G20.

По словам президента, если война не закончится, миру "будет трудно двигаться дальше" и будет трудно "нести ответственность за будущее этого и следующих поколений".