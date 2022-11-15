Глава Евросовета придумал способ решения двух кризисов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что прекращение конфликта на Украине станет лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса.

"Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов — вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", — сказал Мишель во время выступления на саммите G20, трансляция которого велась на его странице в соцсети Twitter.

Также глава Евросовета отметил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".