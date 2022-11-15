Глава Евросовета придумал способ решения двух кризисов
Глава Евросовета: Прекращение конфликта на Украине может решить продовольственный кризис
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что прекращение конфликта на Украине станет лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса.
"Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов — вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", — сказал Мишель во время выступления на саммите G20, трансляция которого велась на его странице в соцсети Twitter.
Также глава Евросовета отметил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что РФ готова внести вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса, если Запад снимет введённые против страны санкции. Лидер напомнил, что ситуация в сфере продовольственной безопасности ухудшилась из-за ограничений США и ЕС.
ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI