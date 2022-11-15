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15 ноября, 03:32

Глава Евросовета придумал способ решения двух кризисов

Глава Евросовета: Прекращение конфликта на Украине может решить продовольственный кризис

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что прекращение конфликта на Украине станет лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса.

"Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", сказал Мишель во время выступления на саммите G20, трансляция которого велась на его странице в соцсети Twitter.

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Также глава Евросовета отметил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что РФ готова внести вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса, если Запад снимет введённые против страны санкции. Лидер напомнил, что ситуация в сфере продовольственной безопасности ухудшилась из-за ограничений США и ЕС.

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ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI

Юлия Коновалова

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