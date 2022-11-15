Японский кабмин дал оценку передаче Sodeco доли в "Сахалине-1"

Решение российского правительства о передаче японской компании Sodeco 30% нового оператора проекта "Сахалин-1" является крайне значимым для энергобезопасности Японии. Такое заявление сделал генсекретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Это, по его словам, является важным с точки зрения стабильных поставок в Японию энергоресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Токио при этом продолжит работу над обеспечением энергобезопасности в сотрудничестве с частным сектором, добавил Мацуно.