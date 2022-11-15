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15 ноября, 04:26

Японский кабмин дал оценку передаче Sodeco доли в "Сахалине-1"

Япония назвала крайне значимой для энергобезопасности передачу Sodeco доли в "Сахалине-1"

Решение российского правительства о передаче японской компании Sodeco 30% нового оператора проекта "Сахалин-1" является крайне значимым для энергобезопасности Японии. Такое заявление сделал генсекретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Это, по его словам, является важным с точки зрения стабильных поставок в Японию энергоресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Токио при этом продолжит работу над обеспечением энергобезопасности в сотрудничестве с частным сектором, добавил Мацуно.

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что в Токио приветствуют решение акционеров консорциума Sodeco, который имеет долю в 30% в "Сахалине-1", сохранить участие в проекте после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее стало известно, что американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте "Сахалин-1", так как танкеры "Совкомфлота" под санкциями, а затем заявила о полном уходе из России. 31 октября стало известно о решении Японии остаться в проекте.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Дмитрий Алексиевич

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