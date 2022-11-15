"Загнать Россию в угол": В США рассказали, чем чреваты такие попытки

Политика США вызывает у России ощущение, что её загнали в угол. Таким мнением в статье для издания The American Conservative делится обозреватель Тед Снайдер. Вашингтон, по его наблюдениям, не реагирует на предупреждения Москвы и продолжает давить.

Снайдер полагает, что Россию "загоняют в угол" заявления Украины и Запада о Крымском полуострове, расширение НАТО, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу. Он напомнил, что об опасности расширения НАТО предупреждали и российский лидер Владимир Путин, и его предшественники. В частности, глава российского государства говорил о принятии Украины в военный блок как о красной черте.

Автор публикации считает важным воспоминание Путина из детства: президент России рассказывал, как сильно испугался нападения крысы, загнанной им в угол. Снайдер считает, что российский лидер вынес для себя урок, что загонять в безвыходное положение никого нельзя.

"США следует подумать о путях выхода из сложившейся ситуации, тем более что президент США Джо Байден обещал "над этим поразмыслить", отказавшись от дальнейших попыток загонять Россию в угол", — призвал автор публикации.