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15 ноября, 05:04

Заявление США после теракта в Стамбуле разозлило турок

Читатели En Son Haber поддержали позицию министра Турции после теракта в Стамбуле

Читатели портала En Son Haber оценили высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.

"Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", — написал пользователь МЕРТ_0612.

"Это должно было сказать Министерство иностранных, а не внутренних дел", — высказал мнение реис.

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"Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", — отметил Метеор.

"Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. — Прим. Лайфа) Инджирлик", — заявил Тексой.

"Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", — отметил Шенол к.

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"Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать не на словах, а по существу", — прокомментировал ещё один читатель.

Взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.

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ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN

Юлия Коновалова

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