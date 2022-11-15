Заявление США после теракта в Стамбуле разозлило турок

Читатели портала En Son Haber оценили высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.

"Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", — написал пользователь МЕРТ_0612.

"Это должно было сказать Министерство иностранных, а не внутренних дел", — высказал мнение реис.

"Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", — отметил Метеор.

"Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. — Прим. Лайфа) Инджирлик", — заявил Тексой.

"Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", — отметил Шенол к.

"Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать не на словах, а по существу", — прокомментировал ещё один читатель.