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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 05:33
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В итоговом коммюнике страны G20 отвергнут "эпоху войн", пишут СМИ

FT: Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине

В итоговом коммюнике саммита G20 страны-участницы договорились осудить военные действия на Украине и отвергнуть "эпоху войн". Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно проекту документа, "большинство членов G20 решительно осудило войну на Украине, подчеркнув, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

"Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн", — сказано в документе.

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Ранее Лайф писал, что страны – участницы G20 согласовали заявление по итогам саммита. Собеседник агентства ANSA заявил, что идёт работа над "чисткой" текста.

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Сайт G20

Артур Лапсаков
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