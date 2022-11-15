В итоговом коммюнике страны G20 отвергнут "эпоху войн", пишут СМИ
FT: Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине
В итоговом коммюнике саммита G20 страны-участницы договорились осудить военные действия на Украине и отвергнуть "эпоху войн". Об этом пишет газета Financial Times.
Согласно проекту документа, "большинство членов G20 решительно осудило войну на Украине, подчеркнув, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".
"Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн", — сказано в документе.
Ранее Лайф писал, что страны – участницы G20 согласовали заявление по итогам саммита. Собеседник агентства ANSA заявил, что идёт работа над "чисткой" текста.
Сайт G20