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15 ноября, 05:33

В итоговом коммюнике страны G20 отвергнут "эпоху войн", пишут СМИ

FT: Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине

В итоговом коммюнике саммита G20 страны – участницы договорились осудить военные действия на Украине и отвергнуть "эпоху войны". Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно проекту документа, "большинство членов G20 решительно осудило войну на Украине, подчеркнув, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

"Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн", — сказано в документе.

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Ранее Лайф писал, что страны – участницы G20 согласовали заявление по итогам саммита. Собеседник агенства ANSA заявил, что идёт работа над "чисткой" текста.

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Сайт G20

Артур Лапсаков

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