В итоговом коммюнике страны G20 отвергнут "эпоху войн", пишут СМИ

В итоговом коммюнике саммита G20 страны-участницы договорились осудить военные действия на Украине и отвергнуть "эпоху войн". Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно проекту документа, "большинство членов G20 решительно осудило войну на Украине, подчеркнув, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

"Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн", — сказано в документе.