Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении

На них видно, как сначала наши разведчики выбивают из окопов украинских бойцов, сбрасывая на них гранаты с дрона. Затем те в спешке покидают место дислокации, а оператор российского беспилотника в это время корректирует огонь артиллерии по бронетехнике и силам ВСУ. Каковы оказались потери противника в результате данной атаки, не уточняется.