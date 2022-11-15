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Опубликовано 15 ноября 2022, 14:58
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Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении

Бойцы российской группировки "Отважные" артиллерией и беспилотниками выбили ВСУ с занимаемых позиций на Кременском направлении, уничтожив при этом бронетехнику противника. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".

Выбивание ВСУ с занимаемых позиций на Кременском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"

На них видно, как сначала наши разведчики выбивают из окопов украинских бойцов, сбрасывая на них гранаты с дрона. Затем те в спешке покидают место дислокации, а оператор российского беспилотника в это время корректирует огонь артиллерии по бронетехнике и силам ВСУ. Каковы оказались потери противника в результате данной атаки, не уточняется.

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Ранее Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой. Работу вела группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС России.

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Telegram / РИА "Новости"

Наталья Исакова
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