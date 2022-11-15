Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
Бойцы российской группировки "Отважные" артиллерией и беспилотниками выбили ВСУ с занимаемых позиций на Кременском направлении, уничтожив при этом бронетехнику противника. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".
Выбивание ВСУ с занимаемых позиций на Кременском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"
На них видно, как сначала наши разведчики выбивают из окопов украинских бойцов, сбрасывая на них гранаты с дрона. Затем те в спешке покидают место дислокации, а оператор российского беспилотника в это время корректирует огонь артиллерии по бронетехнике и силам ВСУ. Каковы оказались потери противника в результате данной атаки, не уточняется.
Ранее Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой. Работу вела группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС России.
Telegram / РИА "Новости"