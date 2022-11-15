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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 05:51
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Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой

Союзные силы освободили населённый пункт Опытное на Авдеевском направлении. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 15 ноября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.

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Ранее Минобороны РФ подтвердило полное освобождение населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате успешных наступательных действий российских войск.

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Кадр видео Telegram-канал Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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