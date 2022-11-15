Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой

Союзные силы освободили населённый пункт Опытное на Авдеевском направлении. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 15 ноября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.