Как потомки легендарного Андрея Громыко обзавелись квартирами на сотни миллионов Глава МИД СССР Андрей Громыко — Мистер Нет — прославился тем, что жёстко отстаивал интересы страны. Но его внук, тоже дипломат, выступает за то, чтобы Россия отступилась от СВО. Как он живёт? 65715 65715 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой, © Wikipedia

Почему внук Громыко выступил против СВО

— Необходимо добиваться трансформации самой опасной с 1962 года прокси-войны в замороженный конфликт с размещением миротворческой миссии ООН вдоль линии соприкосновения для поддержания стабильности, — такое "решение" предложил Алексей Громыко, ведущий эксперт Российского совета по международным делам. По сути, он призвал свою страну сложить оружие и запустить западных миротворцев.

53-летний Алексей Громыко — внук легендарного Мистера Нет, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Это прозвище на Западе он получил за въедливость, упорство и неуступчивость на переговорах. Он твёрдо отстаивал интересы СССР, его боялись и уважали.

Алексей Громыко одевается как лондонский денди. Фото © Wikipedia

Потомок советского тяжеловеса тоже обвешан регалиями: он директор Института Европы РАН, член Диссертационного совета Дипломатической академии МИД, сопредседатель Диалога экспертов Россия – НАТО, почётный доктор Пловдивского университета имени Паисия Хилендарского, лауреат премии британского Фонда Веббов, старший ассоциированный член колледжа Святого Антония в Оксфордском университете. Судя по биографии Алексея Громыко, он британовед и англоман.

До конца марта 2022 года Громыко-внук входил в Научный совет при Совете безопасности России, но был исключён оттуда президентским указом. Это произошло после того, как он подписался под призывом немедленно свернуть СВО без всяких условий.

Джон Кеннеди и знаменитый дед Алексея Громыко. Фото © Wikipedia

Америка, Кипр и нефть

Ныне покойный отец Алексея Громыко, Анатолий Громыко, был послом-советником в ГДР и США. Помимо дипломатической службы, он занимался научной деятельностью в области американистики, африканистики и международных отношений. Если судить по официальной биографии Анатолия Громыко, все девяностые годы он протрудился на Кипре. Что это была за работа — сведений нет.

Покойный Анатолий Громыко был женат дважды. От первого брака у него сын Игорь. Ему сейчас 68 лет, он служит послом России в африканской стране Мали и не позволяет себе антигосударственных высказываний.

От второго брака у Анатолия Громыко сын Алексей и дочь Анна, которой сейчас 42 года. Согласно американским базам, полная тёзка Анны (возраст тоже совпадает) живёт сейчас в городе Пемброк-Пайнс в штате Флорида и управляет компанией Miami Oil Delivery ("Доставка нефти в Майами"). У женщины просторный таунхаус в калифорнийском стиле с тремя ваннами и большой мансардой в охраняемом закрытом жилом квартале. Ранее эту недвижимость кто-то купил за $515 тыс. Город Пемброк-Пайнс имеет репутацию престижного места, здесь обычно селятся белые воротнички.









Интересно, что династия Громыко с самого своего начала была связана с американским континентом. Отец Мистера Нет был польским шляхтичем и ездил работать в Канаду на рубеже XIX–XX веков. Сам Андрей Громыко до того, как возглавить советское Министерство иностранных дел, пять лет трудился послом СССР в США.

Где находится фамильный особняк Громыко

Ещё в хрущёвскую эпоху за заслуги перед Отечеством государство подарило Андрею Громыко элитную недвижимость. Ею теперь пользуется Алексей Громыко.

Фамильное имение располагается в старинном посёлке "Дачи писателей" в окружении многовековых сосен. Сейчас это Новая Москва, поселение Внуковское. В этих местах в 40–50-х годах селились работники МИД и Минвнешторга.

— В советские времена жители "мидовских" посёлков говорили между собой на иностранных языках, поселковый магазин снабжался дефицитными продуктами знаменитым гастрономом "Смоленский". Местные дамы шикарно одевались: кто из Парижа одежду привозил, кто из Лондона, — разоткровенничался один из старожилов.

Фамильный особняк Громыко. © Google Карты

Громыковское имение, несмотря на то что было отстроено в далёком 1955 году, неплохо сохранилось. Площадь дома 300 квадратов, участка — 21 сотка. Земля была записана на 78-летнюю мать Алексея Громыко. Здесь часто бывает его взрослый сын.

Где в Москве находится элитная квартира семьи министра

Пятикомнатная квартира в доме на Спиридоновке досталась семье Алексея Громыко тоже от деда. Это цековский дом, построенный по индивидуальному проекту в 1972 году для мидовской партноменклатуры. Вход только для своих, есть большой зелёный двор-колодец, во всех квартирах высокие (3,2 метра) потолки. Из окон открывается вид на неоготическую усадьбу Зинаиды Морозовой, где сейчас располагается Дом приёмов МИД России. Поблизости Патриаршие пруды.

Снаружи дом кажется скромным, но это обманчивое впечатление. Он был премиальным при Советском Союзе, остаётся таковым и сейчас. Квадрат жилплощади обойдётся здесь примерно в 1,2 млн рублей. Таким образом, квартира, которую получил советский министр, может потянуть на 160 миллионов. Узнать её текущих владельцев невозможно: информации нет в Росреестре. Судя по другим базам, Алексей Громыко пользовался этой недвижимостью в нулевых и десятых, а затем, вероятно, сдал в аренду. Это может приносить ему свыше 300 тысяч рублей ежемесячно.

Пример квартиры в доме на Спиридоновке. © ЦИАН

Где ещё в Москве есть жильё у внука Громыко

Построенная для партийной элиты сталинка на Кутузовском проспекте — некогда одна из лучших и комфортных. Это целый архитектурный ансамбль на берегу Москвы-реки с видами на небоскрёбы "Москвы-Сити". Здесь Алексей Громыко был прописан в трёшке площадью 79 квадратов стоимостью до 40 млн рублей.

Алексею Громыко может достаться в наследство от матери двушка и в другой сталинке — напротив бывшей гостиницы "Украина" на Кутузовском проспекте. Её стоимость — от 25 млн рублей.

Согласно базе ЕГРН, Алексей Громыко и его жена владеют квартирой стоимостью около 30 млн рублей в только что достроенном жилом комплексе комфорт-класса "Город на реке Тушино-2018". Такие архитектурные проекты называются "город в городе". В нём отличная инфраструктура, свои спортивные объекты, школы и детсады. Расположение выигрышное: на зелёном полуострове в окружении Москвы-реки и леса.

ЖК "Город на реке Тушино-2018". Фото © ЦИАН

Сын Алексея Громыко живёт в однушке в жилом комплексе "Лучи" в районе Солнцево — это современный жилой комплекс с интересным дизайном и уютными внутренними дворами. Поблизости несколько парков. Такая недвижимость потянет на 12–13 млн рублей.

ЖК "Лучи". Фото © domclick.ru

Что касается бизнеса, то Лайф выяснил, что ещё в 1992 году Анатолий Громыко учредил на Кипре офшоры Vec Vital Enterprises Ltd., просуществовавший до 2016 года, и A.A. & A.E.S. Ltd., ликвидированный в 2021-м. Директором и там и там был его сын Алексей Громыко. Обе кипрские компании формально занимались торговлей.

Авторы Егор Пережогин