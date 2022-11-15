Как душевнобольная экс-депутатка Татьяна Чорновол орудует на фронте Нацистка Татьяна Чорновол прошла путь от украинской политической активистки, героини Майдана и нардепа до обвиняемой в убийстве. Теперь она подалась оператором ПТРК в ВСУ. Что о ней известно? 29404 29404 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тетяна Чорновол

— Меня чуть насмерть не зацеловали. Да, на войне есть такой риск. Так получилось, что мы первыми вошли в Берислав, — так младший лейтенант ВСУ — 43-летняя Татьяна Чорновол — описала встречу с несколькими десятками так называемых ждунов, которые отказались эвакуироваться в Россию и с сине-жёлтыми флажками вышли встречать украинские войска.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тетяна Чорновол

Чорновол родилась в 1979 году в Киеве (по некоторым данным, в Геленджике) и впитала идеи украинского национализма от своих родителей. Её отец Николай в прошлом году погиб в Египте во время отдыха при странных обстоятельствах.





Профессиональной русофобкой Чорновол стала ещё в 17 лет, работая пресс-секретарём известной нацистской организации УНА УНСО* на общественных началах. Однако, по мнению Чорновол, организация была недостаточно русофобской, поскольку пошла на компромисс с украинским президентом Виктором Кучмой. Поэтому она покинула УНА УНСО* в знак протеста.

В 1998 году 19-летняя журналистка стала руководителем информационного центра Республики Ичкерия в Киеве. Чорновол даже выезжала на территорию так называемой Ичкерии, где собирала материалы для пропагандистской деятельности. Интересно, что, пересекая русско-грузинскую границу по дороге к Чечне, Чорновол и её муж скрыли своё настоящее гражданство, представляясь журналистами из Белоруссии.

Татьяна Чорновол с подросткового возраста "в теме". Фото © zakon-poryadok.mirtesen.ru

В 2002 году Чорновол проводила предвыборную агитацию в пользу малоизвестного в то время руководителя львовских унсовцев — Андрея Шкиля. Уже тогда она тяготела к националистическим идеям.

После окончания журфака одного из киевских вузов работала в различных изданиях, занималась расследованиями. Одно из них — про резиденцию "Межигорье" Виктора Януковича. Чорновол даже проникла на территорию, где работала около трёх часов, пока её не задержала охрана.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тетяна Чорновол

Звёздным часом Чорновол стал Евромайдан 2014 года. Журналистка активно участвовала в беспорядках и протестных акциях, после чего скандально известный глава МВД Украины Арсен Аваков даже назначил её своим помощником. После Майдана лейтенант ВСУ Чорновол проходила военные сборы, ездила в зону АТО, стала хорошо разбираться в стрелковом оружии, артиллерии, бронетехнике, ракетах. На Украине ходит информация, что у Чорновол якобы давно диагностировано психическое заболевание.

Тогда же появились данные, что Чорновол готовила теракты в России. Об этом рассказал следствию бывший боевик УНА-УНСО* Станислав Клых, задержанный в августе 2014 года в Орле. По его словам, Чорновол якобы обещала ему тысячу долларов за взрыв на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

С ноября 2014 по июль 2019 года Чорновол была депутатом Верховной рады VIII созыва и уполномоченным правительства Украины по вопросам антикоррупционной политики.

Радикальная журналистка была под следствием. Например, на момент начала СВО Чорновол находилась под домашним арестом в Киеве по обвинению в убийстве. По данным следствия, 18 февраля 2014 года группа активистов до смерти избила 57-летнего мужчину, после чего подожгла офис Партии регионов в центре Киева на улице Липской. Чорновол арестовали только в 2020 году. Если дело дошло бы до суда, ей грозило бы от десяти лет лишения свободы до пожизненного срока.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тетяна Чорновол

В феврале Чорновол неожиданно освободили из-под домашнего ареста, и она стала работать пиарщиком конструкторского бюро "Луч". Там она окончила курсы операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна".

После начала СВО националистка отправилась на фронт добровольцем. Первоначально она рвалась в "Азов"*, где когда-то воевала вместе с мужем Николаем Березовцом, который погиб ещё в 2014-м под Иловайском. Однако командование полка отказало экс-депутатше, потому что раньше в своих эфирах она разоблачала "Азов"*, бросая тень на репутацию подразделения.

Сейчас Чорновол хвастается, как она с помощью ПТРК уничтожает российскую технику.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тетяна Чорновол

Живёт нацистка довольно скромно, в километре от аэропорта Борисполь в селе Гора Бориспольского района Киевской области — ул. Мичурина, 44А. Там же были прописаны её родители и двое детей, которых нацистка бросила. Её можно услышать по телефону +380508147561, на который зарегистрирован её личный телеграм-аккаунт.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда.

Авторы Станислав Сенькин