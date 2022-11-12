Как "Мисс Киев" Ореста Брит стала фавориткой главкома ВСУ В женском окружении главкома ВСУ Залужного выделяется модель и волонтёр армии Ореста Брит. Она собирает через свои фонды огромные деньги, которые, возможно, оседают на Западе. Что о ней известно? 43306 43306 Обложка © President.gov.ua, Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / oresta.brit

Волонтёрка на экзотических берегах

После взлома соцсетей главкома ВСУ 49-летнего Валерия Залужного достоянием общественности стала его любовная переписка с молодыми фанатками. Барышни преследуют генерала, что вызывает гнев его супруги Елены Скрипченко: — Невменяемым необходимо обращаться к психиатру, а не морочить голову моему мужу!!! А ещё лучше — найти СЕБЕ своего мужа и выносить мозг ему! — поставила Скрипченко статус в своих соцсетях ещё до скандала со взломом.

Интересно, что во флирте обвиняли и главного соперника Залужного в ВСУ — нынешнего командующего сухопутными войсками Украины 57-летнего Александра Сырского. СБУ несколько раз проводила служебную проверку по факту слишком активной переписки Сырского с женщинами, в том числе россиянками, но каждый раз дела закрывали, не считая его флирт угрозой национальной безопасности.

Сам Залужный довольно щедр к своим любовницам. Некоторым даже дарил автомобили. Другие через дружбу с главкомом приобретают серьёзные преференции. К примеру, 32-летняя Ореста Брит, которая часто фотографируется в обнимку с Залужным.









Ореста Брит — кавалер Ордена княгини Ольги и председатель благотворительного фонда БОН, собирающего гуманитарную помощь и деньги для ВСУ. Дружба с главкомом даёт Брит преимущество среди других волонтёров и позволяет ей аккумулировать серьёзный ресурс. Несмотря на то что, по её собственным словам, Брит и другие волонтёры работают практически бесплатно, красотка часто отдыхает в дорогих отелях и ведёт роскошную богатую жизнь.







При этом Брит стыдит уехавших из страны украинцев и шантажирует тем, что их имена известны, склоняя активно донатить на ВСУ. Не стыдится она и панибратски обращаться в своих видео к европейским лидерам. Например, к Макрону: — Маню, если ты нам срочно не поможешь, то тебе не пригодятся ни твои бронежилеты, ни оптика и тепловизоры, которые могут ещё вас спасти, но спасти только в одном случае, — если вы их отправите в Украину. Немедленно!

Где родилась Брит и чем она занималась

Брит родилась в небольшом городе Умань в 1990 году. Уже в 16 лет она выиграла конкурс красоты "Мисс Киев – 2006". Когда ей вручали награду, она расплакалась. Ей подарили часы, денежный сертификат и драгоценное украшение от спонсоров.

Ореста Брит в 2008 году. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / orestabrit

После этого успеха Ореста стала мелькать в светской хронике как близкая подруга экс-певицы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, с которой они вместе учились в "элитном модельном агентстве".

Ореста Брит называла в соцсетях Сандру Димопулос "своей крошкой". Фото © gayukraine.com

Брит замечали в компании известных и молодых людей — игрока киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артёма Милевского, крупного украинского бизнесмена, участника шоу "Холостяк" Максима Черняховского.

— Поверьте, это хитрая, хищная, целеустремлённая деваха. Штучка ещё та, любит взрослых и богатых мужчин. Этакая принцесса, планку которой Милевскому не поднять, — писали о Брит комментаторы на форумах.

Сама же Брит всегда подчёркивала, что не занималась эскортом, поскольку из обеспеченной семьи — её мать Оксана якобы владела в Киеве бутиком премиальной одежды. Правда, в бизнес-реестрах Украины никакие Оксана или Павел (умерший отец модели) Брит не значатся.

Как Брит сошлась с нацистом

Модель продолжила своё образование в парижском университете Сорбонна, параллельно занимаясь организацией художественных выставок по всему миру. В Париже её застал Евромайдан 2014 года. Незадолго до этого Брит познакомилась с оперным певцом из Львова Василем Слипаком, ликвидированным в 2016 году фанатичным нацистом, который после Майдана уехал из Франции, чтобы воевать. В нацистской среде Слипак — культовая личность. Национальный банк Украины даже отчеканил в его честь памятную монету номиналом две гривны.

Василь Слипак и Ореста Брит. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / oresta.brit

В 2014 году парижскую квартиру Брит подожгли якобы сторонники Юлии Тимошенко, которую модель в интервью назвала "сбитым лётчиком". С подачи Слипака Брит уехала из Франции, отправилась с волонтёрской миссией в Луганскую область в город Счастье, после чего решила заняться этим профессионально.

Зачем Брит открывает благотворительные фонды

Благотворительный фонд "БОН" ("Благодійне Об'єднання Нації") Брит основала уже в 2015 году. В среде нацистов бонами называют уличных бойцов. Миссия фонда — победа Украины и распространение украинской культуры. К своей работе Брит относится творчески. Например, в её кабинете находится несколько ваз с ветками хлопка (бавовны). Так украинцы называют русских, которые, по их мнению, должны гореть, как вата. Брит подарила несколько таких веток Залужному, и теперь они украшают и его кабинет.

Ореста Брит с веткой хлопка. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / oresta.brit

На Украине никто не контролирует волонтёров, несмотря на то что эту войну на Западе называют краудфайндинговой. Никто не вёл серьёзного учёта собранных средств и имущества, которое не облагалось никакими налогами. Это открыло широкий простор для злоупотреблений, и мошенники активно начали присваивать автомобили, медикаменты, продукты, а также деньги, квадрокоптеры и бронежилеты.

В апреле пришлось даже дополнять Уголовный кодекс Украины статьёй 201-2 "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи". Наказание за неё — от штрафа и исправительных работ до семи лет тюрьмы.

По новой статье возбудили уже около трёхсот дел, больше пятидесяти волонтёров находятся под подозрением. Больше всего случаев хищения гуманитарной помощи отмечено во Львове, Киеве, Харькове и Кировограде — крупных перевалочных хабах.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / oresta.brit

Помимо украинского представительства БОН есть и литовское — Vsi Bon Support Ukrain, где открыт счёт в евро. Компанию возглавляет некий Marius Vaškas — специалист по оптимизации налогов в странах Евросоюза. Фирма была зарегистрирована 9 марта 2022 года. В своём интервью литовской газете Брит рассказывает, что якобы давно переехала с Украины с мамой, бабушкой и сестрой в Литву, поэтому и учредила этот фонд, чтобы покупать здесь лекарства. Правда, никаких упоминаний и фотографий о Литве в соцсетях семьи Брит нет. Скорее всего, Брит просто скрывает настоящий мотив.

В Литве фонд Брит активно пиарит главный фонд белорусской оппозиции Bysol, который уже неоднократно ловили на воровстве пожертвований. Счёт литовской компании Брит открыт в банке "Шауляй", где предусмотрена возможность открытия в кипрской юрисдикции так называемого фидуциарного счёта, которым банк управляет по доверенности. По сути, это анонимный траст, куда можно под предлогом борьбы с российской агрессией выводить огромные суммы без какого-либо риска.

Авторы Станислав Сенькин