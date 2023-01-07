Какие секреты всплыли после взлома соцсетей главкома ВСУ Залужного Хакеры из группы "Джокер ДНР" взломали профиль генерала Валерия Залужного в Instagram* и выложили скриншоты его переписок. Оказалось, что женатый главком флиртует с девушками, дарит дорогие подарки. 192118 192118 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Валерiй Залужний

У главкома ВСУ Залужного как-то не задалось с соцсетями. В начале октября он зарегистрировал аккаунт в Twitter и сразу попал в скандал. На первом же фото генерал красовался в браслете со свастикой. Теперь кипят страсти вокруг его аккаунта в Instagram, который взломали хакеры, опубликовавшие его содержимое. Это было легко: как типичный новичок, главком переписки не удалял, аккаунт не сделал приватным, двухфакторную аутентификацию не настроил.

— Циничные твари и не имеют никаких моральных ограничений, — теперь рвёт и мечет украинский генерал.





Хакеры взломали Instagram* Залужного

Как выяснилось, генерал переписывался с молодыми девушками.

— После возвращения их домой сдам вам лично тех, кто из батальона, о котором написано выше, совершал саботаж в начале вторжения, — несколько дней назад написала главкому некая Ksenia Nosanchuk. Она называет его "золотым командиром, побольше бы таких" и извиняется, что в очередной раз беспокоит.

— Хотелось бы знать, что наши что-то придумают, как выкурить их из атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар? Папа подруги там директор, и там всё очень плохо, — спрашивала Nosanchuk ранее, в середине лета.





Киевлянка Ксения Носанчук уже закрыла свой профиль в Instagram*, но оставила открытой страницу в Facebook*. Последние лет десять она демонстративно ненавидит всё русское и желает смерти президенту России. А ещё она давно дружит с "российской оппозицией" в лице москвича Эмилия Терёхина, ЛГБТ-активиста и участника движения "Стратегия-31". В конце октября Ксения Носанчук вышла замуж за Майкла Носанчук из Чигаго. Судя по его ленте, он наёмник, воюющий сейчас на стороне Украины.

Переписка с Мирославом Олешко. Фото © t.me / JokerDPR

Интригующая переписка у Залужного была в декабре 2021 года.

— С вами просит связаться Швед. Думал, через генерала Кривоноса, но он сейчас в больнице. Хочет встретиться по вопросу удара по сепарам, но чтобы было всё согласовано, — сообщает главкому Мирослав Олешко, блогер, называющий себя политконсультантом и юрисконсультом.

Возможно, "Швед" — позывной не гражданина Украины, а куратора от НАТО. И согласовывался "удар по сепарам", соответственно, не руководством Незалежной, а на Западе. Никакого серьёзного удара так и не состоялось, вероятно, потому что через пару дней после этой переписки Россия выдвинула ультиматум в адрес Североатлантического альянса.

Мирослав Олешко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / oleshkomyroslav

Лайф изучил личность блогера Мирослава Олешко. Украинские СМИ подозревали в нём агента ЦРУ. Он планомерно пиарит Валерия Залужного и экс-президента Украины Петра Порошенко. Первую известность получил накануне Евромайдана, став гостем телепрограммы "Говорит Украина: мои родители-геи". Прославился в 2017 году, когда начал травить мать только что погибшей украинской общественницы Ирины Бережной.

Как главком ВСУ Валерий Залужный флиртует и договаривается о встречах с девушками моложе его на 15–30 лет. Фото © t.me / JokerDPR

На самом деле деловых переписок в аккаунте главкома ВСУ не так много.

В чатах Залужного есть переписка с падчерицей.

— Кушать готовлю, когда домой? — спрашивает Залужного Arina Diadiuk. Это его 23-летняя падчерица. Все свои соцсети она удалила. Настоящую фамилию скрывает, называя себя то Зикунковой, то Кировой, то Дядюк. Меж тем имя и фамилия её матери, являющейся супругой главкома, Елена Скрипченко. Падчерица пошла по стопам отчима и стала военнослужащей. Сейчас она приписана к киевскому гарнизону.

Изо дня в день Валерий Залужный переписывался с аккаунтом Yanaktr, на аватаре там симпатичная девушка. Они обсуждали музыку, книги, сауну и будущую встречу.

— Так вы романтик, никому не скажу, — реагирует она на явный флирт со стороны главкома. — С вами не уснёшь! До встречи!

— С улыбкой обнимаю подушку, глубоко взыхаю и сплю, — отвечает ей Залужный. — До встречи!

Аккаунт Yanaktr уже удалён. За ним скрывалась фанатка Джастина Бибера и студентка Острожской академии 23-летняя Яна из черкасского городка Золотоноша.

Яна из Золотоноши. Фото © VK

Anya Malyarenko присылала главкому свои татуировки в интимных местах и обсуждала с ним, куда ей набить новые:

— Когда будем мне татуировку выбирать? — спросила Залужного девушка.

— Ммм! Я готов, — ответил он.

— К следующей нашей встрече, по ходу, уже полный досмотр надо будет делать! Как понабиваю))), — кокетничает Malyarenko.

— Ммм, перспектива! — предвкушал главком.

Ане Маляренко 29 лет. Её девичья фамилия — Нелип. Она разведёнка с маленьким сыном. Живёт в Десне, служила в ВСУ.

Аня Маляренко. Фото © VK / Аня Маляренко

Любовницы Залужного

Брюнетка под аккаунтом "Маргарита" хвасталась главкому грамотой, которую ей вручили в конце октября. Её как старшего лейтенанта "за разумную инициативу и старательность" наградил командующий десантно-штурмовых войск Максим Миргородский. Как выяснил Лайф, она служит... делопроизводчиком военной части №4465. Её ФИО — Маргарита Валерьевна Кваша. Ей 33 года. Разведена, девичья фамилия — Чернозуб. Родилась в селе под Николаевом, но переехала в Одессу, где арендует апартаменты на улице Пушкинской, 45 в недавно отреставрированном историческом особняке. Скорее всего, платит за них Валерий Залужный.

В августе Маргарита поблагодарила главкома за подарок — новый пикап "Мицубиси L-200". Сейчас такой в России стоит около четырёх миллионов рублей.

Встречи генерала и старлея Маргариты регулярны. Они видятся при первой возможности, будь то в столице Украины или провинциальном Житомире.

— Я свободна, — пишет главкому Маргарита.

— Ммм. Красуня! Супер! Я на Воздухофлотском проспекте, 6 (по этому адресу в Киеве находится Генштаб и апартаменты главкома. — Прим. Лайфа), — обрадовался Залужный.

— И каву хочу! — предлагает испить игристого девушка.









Напомним, что у генерала Валерия Залужного есть новая жена и падчерица, а также экс-супруга и родная дочь. Вероятно, между нынешней и бывшей есть конфликт. Подробно о его семье, недвижимости, карьере и возможных военных преступлениях Лайф уже писал.

* Соцсеть запрещена на территории Российской Федерации

Девушки из переписок главкома ВСУ Залужного, обнародованных Джокером. Коллаж © LIFE / Фото © Telegram-канал / Джокер ДНР Почему Залужный занят перепиской с девушками? 0 Это отвлекает его от военных неудач Потому что он бабник Потому что не знает, что соцсети могут взломать

Авторы Егор Пережогин